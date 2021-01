La Thailandia lancia per le agenzie il pacchetto Escape Package senza visto

Un secondo Escape Package per la Thailandia, dopo il primo esperimento che aveva visto il lancio di un pacchetto di soggiorno della durata di due mesi. Ora, grazie a Asian Trail in collaborazione con Bell Travel, il Paese propone un pacchetto di 45 giorni (15 di quarantena e altri 30 di vacanza vera e propria) con un importante novità.

Chi accederà a questo pacchetto, infatti, non avrà bisogno del visto, misura introdotta cautelativamente all’inizio della pandemia da Covid 19. Oltre a tracciare il sentiero verso il rilancio del turismo nel paese, con questa decisione il governo thai ha voluto introdurre un elemento che faciliti la pianificazione dei viaggi in Thailandia.



Il pacchetto prevede 15 giorni di soggiorno in hotel a Bangkok in uno degli alberghi Alternative State Quarantine (ASQ) istituiti in tutta la Thailandia per trascorrere il periodo di quarantena nel massimo relax e nella massima sicurezza sanitaria.



Il resto della vacanza sarà a Phuket, sempre in un hotel con certificazione ASQ.



Anche in questo caso, il viaggio è acquistabile esclusivamente in agenzia di viaggi.