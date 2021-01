Viaggiare nel 2021: aumenta la fiducia e cresce l’interesse per le mete long haul

di Oriana Davini

Aumenta la fiducia dei consumatori e di pari passo le ricerche di sistemazione all'estero, soprattutto nella seconda metà del 2021.

L'iniezione di fiducia arriva dalla nuova ricerca effettuata da Tripadvisor in base ai dati relativi alle intenzioni di viaggio degli utenti nei prossimi 12 mesi e all'impatto della pandemia sulla pianificazione. I risultati riguardano sei mercati: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Giappone e Singapore.



Analizzando i click sugli hotel, scrive TravelDailyNews, la tendenza si sta spostando verso destinazioni internazionali, soprattutto da maggio in avanti.



Cinque trend

Cinque i trend emergenti sintetizzati da Tripadvisor: il primo è l'intenzione di tornare a viaggiare all'estero nella seconda metà del 2021 confermata da metà degli intervistati.



Secondo, il vaccino infonde maggiore fiducia ai viaggiatori ma inevitabilmente influenzerà anche la scelta della destinazione, facendo propendere per i Paesi che richiedono l'obbligo di vaccinazione per l'ingresso.



Terzo, i viaggi nazionali rimarranno comunque in cima alla lista dei desideri ancora per tutto il 2021, almeno per quanto riguarda la prima parte dell'anno e l'estate. Ma, quarto trend, dal momento che molti sognano un viaggio ormai da un anno, sarà ancora più grande la gioia della pianificazione.



L'ultima tendenza riguarda i ristoranti: i viaggiatori non vedono l'ora di tornare a mangiare fuori ma il servizio da asporto durerà ancora per tutto il 2021.