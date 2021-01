di Oriana Davini

Interruzione di attività, pandemia e incidenti informatici: sono prevedibilmente legati al Covid-19 i tre rischi maggiormente percepiti dalle aziende, con lo scoppio della pandemia che dalla 17esima posizione sale in seconda.

La fotografia è di Allianz Risk Barometer 2021, decima edizione dell'indagine annuale sui rischi aziendali globali condotta da Allianz Global Corporate & Specialty (Agcs) su 2.769 ceo, risk manager, broker ed esperti assicurativi di oltre 92 Paesi.



"La pandemia di coronavirus - commenta Joachim Müller, ceo di Agcs - ci ricorda che non tutto è assicurabile, perciò la gestione del rischio insieme a quella dei Business Continuity Plan deve evolvere per aiutare le aziende a fronteggiare e superare situazioni estreme".



La top 10 dei rischi in Italia

Guardando l'Italia, per la prima volta gli incidenti informatici si classificano come il più importante rischio per le aziende a livello locale. Seguono l'interruzione di attività, mentre la pandemia è al terzo posto.



Scorrendo la top 10, al quarto posto troviamo le catastrofi naturali, quindi i cambiamenti nei mercati tra aumento della competizione e arrivo di nuovi operatori. Le aziende temono anche modifiche in ambito legislativo e regolamentare, soprattutto Brexit e disgregazione dell'Eurozona; il cambiamento climatico; il danno d'immagine e di reputazione; incendi o esplosioni e infine i blackout energetici, per la prima volta in top 10.



"Con la pandemia che persiste dobbiamo essere pronti ad affrontare più frequenti scenari catastrofici estremi, come un'interruzione del cloud su scala globale o un attacco informatico, disastri naturali causati dal cambiamento climatico o un'altra epidemia".