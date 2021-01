Bastianelli, Enit: “Così lavoriamo per rilanciare l’Italia all’estero”

Quale futuro per il turismo in Italia? Mentre fa capolino è l'idea di un passaporto per i vaccinati, che possa favorire una ripresa dei flussi turistici, il direttore dell'Enit, Giovanni Bastianelli, conferma come l'Agenzia Nazionale del Turismo rimanga focalizzata sulla promozione del Belpaese.

"L'Italia continua a dare prova di resilienza, versatilità, nonché creatività, soprattutto di riscoperta di se stessa", sottolinea Bastianelli in un'intervista rilasciata a sputniknews.com. "Enit sta facendo la propria parte attraverso campagne mirate e con un piano del turismo articolato che punta a distribuire il carico antropico in diversi momenti dell'anno e in aree meno conosciute".



L'agenzia è impegnata in una fervente attività di networking internazionale, che porta avanti unitamente a svariate iniziative di marketing, sia in collaborazione col Mibact sia con il coinvolgimento di influencer attraverso i canali social.



