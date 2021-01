Il 2020 è stato un anno turbolento per la distribuzione. I titolari delle agenzie di viaggi italiane si sono trovati spesso davanti a un bivio: chiudere o resistere tentando nuove strade e ripartire? In alcuni casi i costi fissi, la liquidità insufficiente e i lunghi stop imposti dai ripetuti lockdown non hanno impedito che la serranda si abbassasse definitivamente. Ma in altri, le difficoltà del momento hanno spronato gli agenti a cogliere nuove opportunità e a ripensarsi, con modelli di business alternativi. Dall'inizio della pandemia, attraverso la rubrica 'Agenti Segreti', TTG Italia ha raccontato alcune di queste storie. Storie di coraggio e resilienza, che parlano di un settore che può ancora innovarsi e fare la differenza. E che può persino mettersi al servizio delle comunità e del territorio.

I viaggi di Gabry e Max

Come nel caso di Gabriella Aires, titolare de I viaggi di Gabry e Max di Chieri che, a fine maggio, quando tutto il mondo dei viaggi si interrogava sulla ripartenza, non ha perso tempo e insieme al team della sua agenzia ha cominciato a sfornare idee. "Ho radunato il mio staff e ci siamo subito chiesti cosa potessimo vendere. Una mia collaboratrice disse 'il giro dell'isolato' e da quella battuta sono nate tante proposte". Qualche esempio? "Per noi fare il giro dell'isolato voleva dire visite guidate nel ghetto ebraico di Chieri, ma anche portare le persone a Torino per conoscere la stazione di Renzo Piano, i cortili nascosti, le farmacie storiche o il mercato di Porta Palazzo". Insomma, proposte della porta accanto che, grazie alla scelta accurata di guide, hotel e ristoranti, hanno permesso di far muovere le persone in sicurezza. "Da giugno a ottobre - dice con orgoglio Aires - abbiamo movimentato 38 gruppi senza avere focolai".



Rotourland

Diverse realtà nel lungo 2020 hanno dato prova di saper andar oltre la vendita di viaggi. Rotourland, per esempio, doveva nascere ufficialmente lo scorso mese di marzo. Il coronavirus ha stravolto i piani, ma il suo titolare Stefano Bagini non si è perso d'animo, lavorando in smart working con le colleghe e co-fondatrici, Francesca Canonico e Deborah Scrimaglia, e pensando a come ripartire più in fretta possibile e salvare almeno la stagione estiva. "Abbiamo pensato a come ripartire - ha raccontato - e l'unico modo per farlo è pensare alla situazione del mercato che conosciamo. È nata così l'iniziativa 'Viaggio per l'Italia', un invito agli italiani a scoprire le bellezze della nazione, dando un aiuto concreto adesso per il futuro".



Happyland e Flyzone

C'è poi chi non ha perso il sorriso. Come Antonella Ruperto, vulcanica titolare della Happyland Viaggi, che per non fermarsi e "per ridare fiducia alle mie collaboratrici" ha deciso di trasformare la sua agenzia di Mentana, alle porte di Roma, in un Christmas store.

Lella Panetti, titolare di Flyzone Travel a Ivrea, ha deciso invece di correre in aiuto dei colleghi in difficoltà, lanciando 'Very Important Travel Agent', un progetto rivolto a dettaglianti con esperienza che vogliono mantenere la clientela, ma senza restare schiacciati dai costi del locale. "L'intenzione - ha spiegato - è quella di reclutare agenti di viaggi che chiudono perché i costi fissi sono troppo alti". L'obiettivo è dare l'opportunità di continuare a lavorare in maniera flessibile, da casa, senza perdere il portafoglio clienti. "Se si annuncia la chiusura dell'agenzia il cliente va perso. Se invece si comunica che si continua a lavorare con una modalità diversa, il viaggiatore fidelizzato si rivolge a un altro punto vendita".

Cronache di resilienza

Noi della redazione di TTG Italia vogliamo mantenere un faro puntato su queste storie di speranza e resilienza, raccontando su 'Agenti Segreti' come il comparto stia provando a ricostruirsi e a progettare il post Covid. Ma per farlo, abbiamo bisogno di voi. Raccontateci le vostre storie. Potete contattarci scrivendo a

redazione@ttgitalia.com.