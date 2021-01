Ctm, al via il consorzio delle agenzie di viaggi abruzzesi per lo sviluppo del territorio

Riscoprire l’Abruzzo partendo dal mare: sono sei le agenzie di viaggi abruzzesi che hanno fondato il consorzio turistico Montesilvano per rilanciare e promuovere insieme il prodotto.

Il progetto alla base della creazione di Ctm vede impegnate cinque agenzie di viaggi più una specializzata nell’incoming e prevede fra l’altro la gestione dell’Ufficio di accoglienza turistica di Montesilvano.

La gestione dello Iat è il primo passo di Ctm per lo sviluppo del flusso turistico verso Montesilvano, meta balneare della costa abruzzese. L’obiettivo è quello di richiamare la domanda turistica, domestica e in futuro internazionale, verso l’entroterra della regione, meta ancora pochissimo sfruttata. A questo servirà tutta la nuova gamma di prodotto confezionata dalle agenzie consorziate.



Il consorzio mira anche a sviluppare nuove sinergie con tutti gli operatori economici locali, dagli albergatori ai balneari, alle guide ambientali e a tutte le piccole realtà che costituiscono la sostanza della destinazione Abruzzo.



Ctm vuole essere l’acceleratore in grado di offrire a queste imprese e questi professionisti massima visibilità e volume di business, utilizzando a fondo le potenzialità della tecnologia e dei nuovi strumenti digitali per attrarre i potenziali visitatori, fornendo loro tutti i servizi per un’esperienza turistica a 360 gradi.