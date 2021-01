Geo Travel Network: accordo con Civitas per le escursioni

Le escursioni di Civitas entrano nel portafoglio delle agenzie di viaggi Geo. Il network ha infatti siglato un accordo con l’azienda spagnola che offre visite guidate. Civitas dispone di una piattaforma gratuita riservata ai dettaglianti.

Nell’offerta di Geo, dunque, confluiranno le 48mila attività della piattaforma in oltre 2.100 destinazioni in tutto il mondo.



Civitas ha iniziato a operare in Italia nel 2018, vedendo aumentare di anno in anno il numero dei clienti.



L’accordo con Geo permetterà a Civitas di passare da 1.750 agenzie a oltre 3.200. A livello globale, l’azienda lavora oggi con oltre 14mila agenzie di viaggi.



“L’ottima accoglienza ricevuta dalle agenzie di viaggio conferma la necessità di una piattaforma come la nostra - commenta Alberto Gutiérrez, ceo e fondatore di Civitas - , grazie alla quale è possibile personalizzare le vacanze dei clienti. Siamo sicuri che, anche con Geo Travel, in Italia arricchiremo tantissimi viaggi”.



Gianluca Planamente, responsabile commerciale leisure di Geo, aggiunge: “La collaborazione con l’azienda leader nella distribuzione online di escursioni e visite guidate sono certo potrà garantire alle nostre agenzie un partner molto affidabile e concorrenziale su un segmento di business ad alto potenziale anche nell’era post epidemia”.