La piattaforma b2b RateHawk apre alla vendita di biglietteria aerea

Non più solo hotel: RateHawk.com, motore di prenotazione alberghiera b2b, ha deciso di lanciare la vendita di biglietteria aerea, nell'ottica di offrire ad adv e aziende più servizi di viaggio in unico sistema.

Circa 200 i vettori presenti con l'obiettivo, nei prossimi mesi, di collegare anche 150 compagnie low cost: la prenotazione può essere effettuata usando una serie di filtri, tra cui orario di partenza e arrivo, coincidenze, franchigia bagagli.



"I nostri clienti - spiega Felix Shpilman, ceo di Emerging Travel Group che gestisce RateHawk - adesso possono usare tutti i vantaggi della piattaforma non solo per prenotare hotel, ma anche per pianificare voli a prezzi interessanti, cosa che aumenterà in modo significativo la redditività delle loro imprese". O. D.