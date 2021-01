Rischio rivolte a Washington, Expedia controlla le prenotazioni

Dopo l'assalto al Campidoglio avvenuto il 6 gennaio da parte dei sostenitori di Donald Trump si fa concreto il rischio di disordini a Washington durante la cerimonia di insediamento di Joe Biden e della sua vice Kamala Harris, programmata per il 20 gennaio.

Un rischio che, dopo aver spinto Airbnb a cancellare tutte le prenotazioni nell'area di Washington, ora ha convinto Expedia ad applicare a scopo precauzionale quelle che definisce “procedure di sicurezza di emergenza” per proteggere i visitatori.

L'incrocio dei dati

La compagnia ha riferito che sta esaminando tutte le prenotazioni aeree e di alloggio, confrontandole con i dati forniti dalle agenzie governative e federali. Una delle misure in atto è stata quella di esaminare, più volte al giorno, le prenotazioni di voli e alloggi fino al 24 gennaio 2021, per garantire che gli individui identificati come "una minaccia alla sicurezza nazionale", compresi quelli arrestati in relazione all'assedio del Campidoglio, non prenotino su Expedia o Vrbo.



Per il suo marchio di case vacanze Vrbo la decisione dell'azienda - spiega Hosteltur - è stata quella di ampliare le politiche di cancellazione e rimborso. Pertanto, nel caso in cui una prenotazione venga cancellata per motivi di sicurezza - da parte dell'host o del viaggiatore - l'ospite sarà rimborsato e l'host sarà pagato per intero.



Questa norma si applicherà all'area metropolitana di Washington DC e a tutte le capitali degli Stati Uniti fino al 24 gennaio. A loro volta, a coloro che prenotano una proprietà su Vrbo, nelle stesse destinazioni, viene richiesto di "riconfermare la propria identità tramite copia di un documento d'identità con foto rilasciato dal Governo, in modo da poter riesaminare quelle prenotazioni". Nel caso in cui queste informazioni non vengano fornite la prenotazione verrà annullata.