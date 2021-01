Un piano a lungo termine che coinvolgerà tutte le agenzie del Gruppo e un ventaglio di partner selezionati con un obiettivo: proporre un nuovo modello di collaborazione con i fornitori.

Nasce con questo intento il Progetto Gold del Gruppo Bluvacanze, presentato da Claudio Busca, direzione generale leisure Gruppo Bluvacanze (nella foto), in un webinar a cui hanno partecipato tutte le agenzie del polo di distribuzione turistica Vivere&Viaggiare con Bluvacanze, Blunet e Nuovevacanze.



“Sappiamo - sottolinea Busca - che il 2021 sarà un anno difficile e le agenzie avranno necessità di aumentare i ricavi: lo potranno fare tramite questo progetto che è e sarà sempre di più un patto di filiera, con una visione industriale di medio e lungo periodo”.



Un panel ristretto

L’intento è, dunque, di passare da una semplice partnership commerciale a qualcosa di più profondo, coinvolgendo una rosa ristretta di fornitori: poco più di 15. Alle agenzie verrà fornito questo panel selezionato, che vada a coprire tutte le esigenze dei clienti: dal Mare Italia – che sarà protagonista dell’estate 2021 – alle crociere, senza dimenticare il tailor made e il lungo raggio.



“l focus dell’iniziativa - conclude Corrado Lupo, direzione commerciale Gruppo Bluvacanze - è senza dubbio la maggiore reddittività per le agenzie ma non fine a se stessa e la condivisione totale degli obiettivi con i fornitori, fino ad arrivare in futuro alla condivisione della programmazione”.