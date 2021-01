di Amina D'Addario

Una realtà "concreta" e ora "rispettata" anche a livello istituzionale.

Enrica Montanucci (nella foto) parla così di Maavi, il movimento di agenzie di viaggi nato dieci mesi fa per accendere i riflettori su uno dei settori più colpiti dalla pandemia. E dalla settimana scorsa, dopo la manifestazione che ha portato in piazza del Popolo a Roma oltre 2 mila agenti, è anche "ufficialmente accreditata con tutte le associazioni" a confrontarsi con il Mibact.

Un ruolo, rivendica la presidente, "guadagnato sul campo" e che anche le altre sigle del turismo organizzato dovrebbero ora riconoscere, mettendo da parte tutte le "polemiche che hanno preceduto la protesta di martedì scorso, di fatto non appoggiata - fatta eccezione per Fiavet Lazio - dalle altre rappresentanze della filiera".



"Con l'unione risposte più concrete"

"Mai nella vita avremmo voluto entrare in conflitto con le altre associazioni - prosegue Montanucci -. Nonostante le polemiche, però, sono ancora convinta che con i numeri e l'unione si ottengono risposte più concrete. Per questo ribadisco il mio invito ad andare avanti tutti insieme".



Sul consenso di Maavi raggiunto in questi mesi Montanucci precisa: "Noi siamo ormai una realtà. Dal punto di vista numerico siamo anzi la più grande realtà rappresentativa degli agenti di viaggio. Pertanto sarebbe bene che ci si prendesse in considerazione".