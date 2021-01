Le agenzie alla prova: le nuove regole sul prossimo numero di TTG Magazine

Il turismo si ferma, i regolamenti no. L’anno appena avviato vede diverse modifiche alle norme, che coinvolgono anche le agenzie di viaggi. Dalle condizioni bancarie (legate alla nuova definizione di default) fino ai ristori, il 2021 non risparmia i dettaglianti turistici dal prendere dimestichezza con le modifiche alle regole. Ma i cambiamenti riguarderanno anche tour operator e alberghi.

Il nuovo numero di TTG Magazine, in distribuzione e online con la digital edition a partire da lunedì 18 gennaio, si aprirà con un ampio servizio dedicato a tutte le novità normative che riguarderanno il settore.



Un capitolo a parte, invece, va dedicato agli interventi richiesti a gran voce dal settore ma mai arrivati: dai corridoi turistici fino ai passaporti sanitari, che secondo alcuni potrebbero essere la nuova via del settore travel per rimettersi in moto.