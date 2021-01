Federturismo: in un video la richiesta di aiuto degli imprenditori

Un calo di fatturato in media dell’80%: è questo il dato decisamente pesante da cui parte Federturismo per lanciare un appello tramite un video. Il pesante bilancio dell’ultimo anno nasce dalla sostanziale chiusura dell’attività da marzo in poi.



“Con tempi e modalità diverse nel corso di questi lunghi e difficili mesi, tutte le filiere dell’industria turistica - dichiara la presidente di Federturismo Confindustria Marina Lalli - sono state chiuse o limitate nello svolgimento delle proprie attività, entrando in una fase di lockdown sostanziale che di fatto non si è mai interrotta”.



Da qui la decisione di realizzare un video per sensibilizzare le forze politiche e il Governo “sulla situazione insostenibile a cui sono state condannate le nostre imprese”.



La presidente aggiunge: “Il turismo è un attivatore straordinario di ricchezza per filiere e territori che non può rimanere escluso dalle priorità dell’Italia. Se vogliamo continuare a mantenere il nostro paese ai vertici delle classifiche delle nazioni più visitate al mondo non abbiamo più tempo da perdere, è giunto il momento di cambiare passo e subito aprire un tavolo di confronto con i settori produttivi sui progetti italiani del Pnrr”.