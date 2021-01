Il Gruppo Galeries Lafayette chiude tour operator e agenzie di viaggi

Un’altra vittima illustre del Covid. Il Gruppo Galeries Lafayette ha presentato due giorni fa un piano che prevede la chiusura delle attività di tour operating e distribuzione turistica, oltre a licenziare 189 dipendenti.

Una decisione che, come sottolinea preferente.com, è giunta totalmente inaspettata perché a inizio anno il gruppo aveva ratificato il contratto collettivo.



Sotto accusa da parte dei sindacati sono finite anche alcune recenti scelte dell’azienda, come l’apertura di un nuovo punto vendita a marzo e che, secondo le parti sociali, avrebbe inciso in maniera determinante sul fatturato complessivo.