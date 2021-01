Nobis e Paffer, una polizza anti-Covid per gli agenti iscritti al portale aroundeasy

Una polizza anti-Covid in omaggio agli agenti che si registreranno al portale aroundeasy. Questa l’iniziativa lanciata da Paffer Assicurazioni e Nobis Assicurazioni.

Le due aziende hanno infatti attivato Valeas Daily Coronavirus, una soluzione pensata per tutti i titolari di un’agenzia di viaggi che sono registrati o si registreranno al portale entro il 28 febbraio 2021, al fine di garantire loro, si legge in una nota “un valido aiuto economico e una serie di servizi di assistenza in caso di eventuale ricovero in una struttura ospedaliera dovuto a Covid-19”.



La soluzione

Valeas Daily Coronavirus garantisce un’indennità di convalescenza di 3.000 euro e una diaria da ricovero di 100 euro al giorno fino a dieci giorni.



La polizza offre inoltre un’assistenza gratuita post-ricovero, che comprende: l’invio di un medico generico, il trasporto in ambulanza e il trasferimento dal proprio domicilio al pronto soccorso o all’istituto di cura. Scaricando l’applicazione mobile Con Nobis sarà possibile ricevere anche assistenza medica ovunque e in qualsiasi momento, grazie ad una centrale operativa attiva 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.



“Consapevoli delle grandi difficoltà che il settore del turismo sta affrontando in questo momento, insieme a Nobis Assicurazioni abbiamo pensato di offrire in omaggio la polizza anti-Covid19 ai titolari delle agenzie viaggio registrate al nostro portale – sottolinea Paolo Affer, amministratore unico di Paffer Assicurazioni - si tratta di un piccolo gesto, se rapportato alle numerose criticità che gli agenti si trovano a dover superare, ma ci auguriamo possa essere un elemento di rassicurazione sul quale contare in caso di necessità sia sul piano sanitario che economico”.



“Abbiamo aderito prontamente all’iniziativa di Paffer Assicurazioni per ribadire anche in questa circostanza il nostro sostegno agli operatori del turismo - aggiunge Stefano Pedrone, Responsabile Direzione Turismo di Nobis Assicurazioni -. Un settore che è da sempre al centro della nostra attività e con il quale auspichiamo di tornare presto a lavorare e collaborare per proteggere ogni tipo di viaggio e di viaggiatore”.