Agenti di viaggi, tanti. Ma anche tour operator, guide turistiche, commerciali a partita Iva e persino i lavoratori delle compagnie aeree. C'è tutta la filiera del turismo riunita da questa mattina a piazza del Popolo, a Roma, in occasione del D-Day, il giorno della Dignità della filiera.

Tra questi anche il ceo di Ixpira, Guy Luongo che, lontano dai megafoni, ricorda come le agenzie siano anche i soggetti "più deboli" di questa crisi. "Per lo più sono aziende familiari che stanno vivendo le difficoltà maggiori. Come si può pensare che possano bastare ristori di 15/20 mila euro o sgravi fiscali a fronte di un anno in cui non ci sono proprio entrate?". A. D. A.