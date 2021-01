L'assicurazione che i contributi a fondo perduto bloccati per le irregolarità del Durc saranno "gestiti, risolti e pagati" in tempi "brevissimi". E la soddisfazione per il fatto che Maavi è oggi "un'associazione ufficialmente accreditata dal Mibact" che parteciperà alle prossime riunioni istituzionali del settore.

Non sono ancora le due del pomeriggio quando Enrica Montanucci torna vittoriosa dall'incontro con il sottosegretario al Turismo Lorenza Bonaccorsi. In piazza del Popolo non c'è più la folla della tarda mattinata, ma è alle agenzie rimaste che la presidente di Maavi dice: "Mi hanno garantito che i soldi sono disponibili. E che in queste ore partiranno 2.700 Pec". Destinatarie, quelle agenzie che, anche per piccole irregolarità del Durc non hanno potuto accedere ai fondi. A. D. A.