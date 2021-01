Mazzi, Fiavet Lazio: “A rischio tra i 12 e i 15mila posti”

"Con questa crisi rischiamo di perdere solo nel Lazio tra i 12 e i 15mila posti di lavoro". È Ernesto Mazzi, presidente di Fiavet Lazio, a circoscrivere le ricadute dell'emergenza Covid sulla filiera distributiva della regione.

"È dal 22 febbraio che non lavoriamo più. Anzi - dice Mazzi - da allora abbiamo lavorato per riportare i clienti in Italia e lo abbiamo fatto gratis. Solo nella mia azienda le spese per far rientrare le persone si sono aggirate attorno ai 60 mila euro".



E sui contributi a fondo perduto aggiunge: "Non capiamo come siano stati distribuiti e quali siano stati i criteri, perché oggi ci sono aziende che lo hanno avuto e altre no".



Amina D'Addario