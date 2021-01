di Francesco Zucco

Per il momento si tratta solo di una sperimentazione. Che, purtroppo, avrà pochi effetti per le agenzie di viaggi. Con la precompilata Iva, che ha debuttato il primo gennaio, l’amministrazione pubblica prova a ricalcare il modello del 730 precompilato e ribaltare il modello dai lavoratori dipendenti alle partite Iva. Ma qui il discorso diventa enormemente più complesso.

Il meccanismo, come spiega il commercialista specializzato nel settore turistico Giulio Benedetti a TTG Italia, sarà simile: la dichiarazione precompilata sarà disponibile per le partite Iva, che portanno scaricarla o meno, eventualmente apportando delle modifiche.



Il nodo del regime speciale

Il problema, spiega Benedetti, è che “il sistema è difficile da applicare per i regimi Iva speciali”, dal momento che nemmeno il fornitore sa se la fattura emessa sarà relativa a un’operazione in regime ordinario o in regime speciale.



“Insomma, per il momento nessuna buona notizia per le agenzie di viaggi - riassume Benedetti -. In questa prima fase il sistema potrà essere utile solo per settori che non hanno regimi speciali”.