Un modo di comunicare diverso, più aggressivo ma forse più vicino a quello che è il reale sentire dei lavoratori del turismo. Enrica Montanucci, presidente di Maavi, sta usando con forza il canale social per richiamare tutti in piazza il prossimo 12 gennaio.



Nella nuova puntata di ‘Gente di Viaggi’ - il podcast di TTG - il direttore responsabile di TTG Italia, Remo Vangelista, si sofferma sul nuovo linguaggio e sui nuovi strumenti di comunicazione messi in campo da Montanucci.



Che spesso fanno storcere il naso alle associazioni tradizionali, ma che sicuramente definiscono un nuovo tipo di rappresentanza. Se poi questo nuovo linguaggio possa ottenere più ascolto, è ancora tutto da dimostrare.