Non un vero e proprio regalo di Natale dell’ultimo minuto, ma sicuramente una tanto attesa boccata d’ossigeno. Stanno infatti arrivando in queste ore arrivando sui conti bancari di agenzie di viaggio e tour operator i primi contributi a fondo perduto, che coprono le perdite da marzo a luglio 2020.

“Assoviaggi, Astoi e Fto ringraziano il Mibact – si legge in un comunicato congiunto -, ma ribadiscono che il comparto ha bisogno con urgenza di ulteriori interventi, già più volte segnalati e per i quali, nei giorni scorsi, è stata inviata una lettera e richiesto uno specifico incontro”.



Le associazioni di categoria chiedono ora che vengano prese in esame le altre richieste del settore, dal rifinanziamento del fondo perduto per t.o. e agenzie a copertura delle perdite stimate in 7 miliardi all’incremento del Fondo per il rimborso dei voucher turistici emessi da imprese fallite o insolventi a causa della pandemia, fino alla riduzione dell’aliquota Iva 74ter. Il tutto senza dimenticare la ripartenza dei viaggi in sicurezza, attraverso l'utilizzo dei tamponi all’andata e al ritorno dal viaggio.