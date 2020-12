di Amina D'Addario

"Noi siamo aperti e lavoriamo. Poco e facendo i turni, ma lavoriamo". Gabriella Aires è una persona che non si dà per vinta. E, soprattutto, è convinta che, anche ora che i prodotti da vendere scarseggiano, sia sempre possibile trovare delle opportunità.



A fine maggio, quando tutto il mondo dei viaggi si interrogava sulla ripartenza, non ha perso tempo e insieme al team della sua agenzia - I viaggi di Gabry e Max di Chieri - ha cominciato a sfornare idee. "Ho radunato il mio staff e ci siamo subito chiesti cosa potessimo vendere. Una mia collaboratrice disse 'il giro dell'isolato' e da quella battuta sono nate tante proposte".



Le proposte

Qualche esempio? "Per noi fare il giro dell'isolato voleva dire visite guidate nel ghetto ebraico di Chieri, ma anche portare le persone a Torino per conoscere la stazione di Renzo Piano, i cortili nascosti, le farmacie storiche o il mercato di Porta Palazzo".



Insomma, proposte della porta accanto che, grazie alla scelta accurata di guide, hotel e ristoranti affidabili hanno permesso di far muovere le persone in sicurezza. “Da giugno a ottobre - dice con orgoglio Aires - abbiamo movimentato 38 gruppi senza avere focolai”.



Spazi di manovra

Il blocco degli spostamenti per le feste natalizie, è vero, ha ora complicato ulteriormente il quadro, ma Aires ritiene ci siano ancora spazi di manovra. “Le persone sono stufe e hanno voglia di uscire. È ovvio che bisogna convincerle a cambiare abitudini, ma se stimolate con le proposte giuste sono pronte a rispondere”.