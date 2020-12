Tutti in piazza a Roma il 12 gennaio per difendere l’orgoglio e la dignità di una categoria umiliata e offesa. Enrica Montanucci, presidente di Maavi, ancora una volta torna alla carica invitando tutti alla protesta per difendere i diritti degli agenti di viaggi.

E nella sua lettera aperta alle associazioni parte da una domanda: che fine ha fatto il Fondo Perduto del turismo? A oggi, infatti, ancora nulla è arrivato alle agenzie e quando finalmente i soldi giungeranno saranno ormai fuori tempo utile, “così in ritardo da servire solo a sanare i buchi fatti per resistere in questi 10 mesi. Ci troveremo i primi di gennaio – aggiunge la presidente - con metà fondo ancora da ricevere, e niente per andare avanti o provare a fare qualsiasi programmazione di ripartenza”.



Gli stanziamenti non bastano

Montanucci definisce, poi, ridicola la cifra di 100 milioni prevista come futuro stanziamento per agenzie di viaggi e tour operator: “Uno scempio che veramente è così grande – sottolinea - da poter essere solo involontario perché nemmeno a programmarlo si sarebbe potuto fare peggio”.



Dinnanzi a una situazione del genere, spiega la presidente di Maavi, è arrivato di nuovo il tempo delle proteste di piazza. L’appuntamento per tutti, dunque, è il 12 gennaio nella Capitale per “urlare a questi signori che non ci facciamo portare via la nostra dignità, oltre che il nostro lavoro. E che è bene che si inizi a rivalutare gli stanziamenti per portarli a cifre che dovranno necessariamente essere più congrue e adeguate a sostenere la filiera, parlando di almeno 600 milioni di euro, per consentirci di sopravvivere e ripartire”.