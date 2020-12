La scure del Covid sulle agenzie spagnole: 3mila di loro chiuderanno nel 2021

Rafael Gallego, vicepresidente della Confederazione spagnola delle agenzie di viaggi (Ceav) ne è sicuro: il prossimo anno il 40% delle agenzie della Spagna, circa 3mila, chiuderà definitivamente lasciando disoccupati 28mila lavoratori.

"Il 40% dei turisti stranieri - ha dichiarato Gallego in un'intervista al quotidiano Cinco Dias ripresa da agenzianova.com - è arrivato in Spagna nel 2019 attraverso un'agenzia di viaggi; inoltre organizziamo anche il 100 per cento delle trasferte aziendali". Entrambi i segmenti sono ora paralizzati dalle quarantene, dalle restrizioni di mobilità e dalla forte espansione del virus nei principali mercati di origine. Una situazione che ha spinto Gallego a chiedere all'esecutivo un piano di salvataggio urgente per il settore, con nuove misure di sostegno.