di Gaia Guarino

Comunicazione, ecco la parola d'ordine per il 2021. Secondo una ricerca condotta da Expedia e presentata in occasione della convention annuale, un viaggiatore su 2 si dichiara ottimista in merito al viaggiare nei prossimi 12 mesi.

Quello che si rivela indispensabile è trasmettere però sicurezza e offrire flessibilità.



A livello globale è stato stimato come soltanto un terzo dei viaggiatori si sia spostato durante la pandemia e principalmente per motivi di ricongiungimento familiare. "Sappiamo che la voglia di viaggiare, ancora repressa, crescerà", sottolinea Monya Mandich, vp of Global Marketing di Expedia Group Media Solutions.



Prenotazioni in primavera

I trend per l'anno che verrà vedranno le prenotazioni a partire dalla primavera fino a settembre, mentre tra gennaio e marzo sarà più probabile che ad attivarsi saranno la Gen Z e i Millennials.



Inoltre, il 57% degli intervistati dichiara che si sentirà più a proprio agio a viaggiare nel momento in cui il vaccino sarà disponibile su larga scala. Infine, 7 persone su 10 invocano la possibilità di usufruire di rimborsi, assicurazioni e qualunque altra garanzia in caso di cancellazione improvvisa.