Airbnb e le esperienze virtuali, il Natale diventa digitale

Anche in questo Natale così anomalo gli italiani non intendono rinunciare alle tradizioni, che però adesso diventano digitali, così come le esperienze da prenotare. È quanto emerge dal sondaggio condotto da Airbnb in questi giorni, con lo scopo di indagare su come trascorreranno Natale e Capodanno i nostri connazionali.

Il 60% degli intervistati ha dichiarato che passerà le feste in compagnia di un gruppo ristretto di familiari e c’è anche chi rimarrà fisicamente lontano ma virtualmente vicino a famiglia e amici.



Festeggiamenti online

Tra questi il 75% sta valutando l’idea di prenotare un’esperienza online per festeggiare il Natale e il Capodanno. Ne sono esempi gli appuntamenti online per guardare film insieme (per il 39% degli intervistati), le cooking class online (per il 35% degli intervistati) e i viaggi virtuali in giro per il mondo, scelti dal 20% delle persone coinvolte nel sondaggio.



Airbnb viene incontro a queste esigenze con le sue Esperienze Online, tra cui spiccano le sempre più numerose lezioni di cucina e mixology, i viaggi virtuali in capitali europee o Paesi lontani e ancora eventi virtuali tra cabaret, spettacoli di magia e favole per bambini.