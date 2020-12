Il Covid ha colpito duro sul turismo. I dati ufficiali confermano quello che gli addetti ai lavori hanno imparato a proprie spese: il travel è il settore che ha pagato i conto più salato della pandemia.

A sottolinearlo nuovamente sono le cifre che arrivano dalla Gran Bretagna: l’ufficio nazionale di statistica ha infatti evidenziato che tour operator e agenzie di viaggi, ovvero il turismo organizzato, hanno visto un calo del fatturato del 90% a ottobre rispetto a febbraio.



L’allarme delle agenzie

I dati, come evidenzia travelmole.com, sono stati ripresi dall’Abta, l’associazione inglese dei dettaglianti, che ha spronato il Governo britannico a intervenire in aiuto del settore.



Secondo le rilevazioni dell’associazione, le ultime notizie su vaccini e test hanno ridato impulso alla fiducia dei consumatori. Ma nonostante questo l’inizio del 2021 sarà ancora difficile. Per le prenotazioni, sottolinea l’Abta, i clienti stanno guardando soprattutto alla prossima estate e al 2022.