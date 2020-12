di Oriana Davini

Booking.com for Business si arrende: la divisione dedicata ai viaggi d'affari di Booking.com cesserà l'attività in Europa a partire dal 1° gennaio 2021.

In una lettera inviata ai propri clienti, si legge su Tourmag, il gigante olandese spiega che "come parte delle nostre deliberazioni, abbiamo deciso di interrompere il supporto e i servizi forniti" relativi alla divisione. E aggiunge: "L'ultimo giorno del servizio di supporto sarà quindi il 31 dicembre 2020".



La scelta è conseguenza degli effetti della pandemia da Covid-19 e farà sentire il suo peso soprattutto nel mercato francese, dove la divisione Business gioca un ruolo di primo livello. Lo spazio non rimarrà comunque vuoto a lungo perché Cds Groupe, già principale fornitore di Booking.com for Business, è ben deciso a occupare il posto vacante.