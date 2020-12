di Oriana Davini

Nel corso dell'emergenza sanitaria non tutte le aziende si sono fatte travolgere dalla crisi. Alcune, anzi, hanno addirittura accelerato: parola di Paolo Bergamo, senior vice president, strategic customer transformation and innovation di Salesforce, software company californiana tra le più innovative nell'ambito dei Crm.

Intervenuto nel corso del BizTravel, il manager ha sottolineato: "Ci sono alcuni fattori che hanno fatto la differenza tra chi si è fermato e chi invece è riuscito a evolvere. Sicuramente parlare coi clienti, rassicurarli più di prima circa il fatto che ci prendiamo cura di loro".



Fondamentale è curare la reputazione dell'azienda: "Il cosiddetto trust sarà importantissimo, soprattutto in ambito turistico dove la filiera deve garantire ai clienti una zona protetta dalla partenza all'arrivo qualunque cosa succeda".



Un fattore chiave riguarda gli investimenti, che vanno fatti non solo in termini di digitalizzazione ma anche sui dipendenti aziendali: "È importante riportarli in uno stato mentale positivo".



Nel medio periodo, ci aspetta una sempre maggiore commistione tra virtuale e fisico: "Torneremo a viaggiare e a vederci di persona ma con più qualità e con un connubio tra incontri fisici e tecnologia".