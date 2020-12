È stata posta sotto sequestro un’agenzia viaggi di Napoli che forniva esiti di tamponi Covid falsi per raggiungere i Paesi esteri. A scovare il raggiro il programma di Italia 1 Le Iene. Come mostrato dal servizio di Luigi Pelazza, l’adv dotava i clienti di certificati di negatività contraffatti per raggiungere Algeria, Tunisia e Marocco, al costo di 70 euro.

Nessun cliente, quindi, veniva realmente sottoposto a tampone prima della partenza.



Scovato l’inganno, la redazione del programma si è recata presso l’agenzia accompagnata dai Carabinieri, che dopo le opportune verifiche hanno posto sotto sequestro giudiziario l’adv.



La posizione di Adv Unite

Dopo il servizio de Le Iene, Adv Unite-Aidit Campania, in una nota, ha dichiarato di prendere “le distanze dal ‘presunto e sedicente’ collega che oggi è stato intervistato e che soprattutto è stato ‘scoperto’ nel suo losco operato, diffamando un’intera categoria”.



“Se la cosa dovesse essere confermata – si legge nel comunicato - sarà nostra cura richiedere anche i danni come associazione di categoria. Invieremo una richiesta di verifica al comando dei Carabinieri e della Polizia turistica per la verifica dei documenti dell’attività. Gli agenti di viaggio – conclude l’associazione - sono persone serie e per bene, non sono sicuramente quelli intervistati nel servizio, quelli si chiamano ‘delinquenti’”.



