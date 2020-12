Blunet prosegue con il webinar per la formazione delle adv

Un nuovo ciclo di webinar dedicati alle agenzie del polo distributivo Blunet che hanno l’obiettivo di fornire alla distribuzione sostegno e supporto su diverse tematiche d'interesse come: attualità, nuovi protocolli di sicurezza, marketing, tecnologia, amministrazione e prodotto.

L’iniziativa va sotto il titolo di “Candidatura per il futuro – Today for the future” e si concretizza in 30 appuntamenti che accompagneranno fino alla fine del 2020 le agenzie Bluvacanze, Vivere&Viaggiare, Blunet e Nuovevacanze.



“Abbiamo voluto riproporre l’iniziativa della nostra BluAcademy con un titolo che vuole guardare con ottimismo al futuro – spiega Marion Bozzoli-Hangl (nella foto), responsabile marketing & comunicazione del Gruppo Bluvacanze –. Candidatura per il futuro – Today for the future è il nostro modo per continuare dare a supporto e sostegno agli agenti di viaggi del polo Blunet che sono il nostro asset principale in uno scenario complesso come quello che stiamo vivendo. L’obiettivo è formarli nel migliore dei modi oggi in modo tale che saranno leader nel turismo di domani”.



Il nuovo ciclo di webinar di formazione, iniziato a fine novembre, ha la durata di 5 settimane e non mancheranno all'interno del palinsesto anche partner esterni che interverranno per illustrare alle agenzie le loro novità in ambito di trasporto aereo, tour operating ed enti del turismo. Ci saranno inoltre momenti formativi che riguarderanno anche l'aggiornamento professionale sulla tecnologia dei tools messi a disposizione dal Gruppo Bluvacanze per tenere alta l’attenzione sull’apprendimento di nuove skills ed efficientare il lavoro.