di Amina D'Addario

“Sarà un evento ad alta intensità formativa, che sarà l’occasione per presentare case history di successo e stimolare il confronto tra gli addetti ai lavori”. Massimiliano Cossu, a.d. di Portale Sardegna, è il motore del Meet Forum, l’appuntamento annuale che si aprirà domani in partnership con Sardegna 2050.



L'evento vedrá TTG Italia come media partner e si svolgerà per la prima volta in formato digitale. “Sarà un evento formativo aperto alle agenzie di viaggi e a tutti gli attori della filiera nel corso del quale - anticipa l’a.d. - si parlerà di allungamento della stagione e del processo di creazione del prodotto turistico con interlocutori di grande levatura come, ad esempio, Marco Corradino, ceo di Lastminute.com, e Fabio Brigante, manager di Borsa Italiana”.



Durante la diretta online verranno anche accesi i riflettori su Welcome to Italy, il portale per l'incoming italiano frutto della collaborazione tra Welcome Travel e Portale Sardegna. "Si tratta di una nuova piattaforma - precisa Cossu - che per la prima volta unisce la professionalità e la conoscenza del territorio dell’agenzia tradizionale con il livello di personalizzazione delle Ota”.