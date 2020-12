Fiavet Emilia-Romagna e Marche: aumentano le risorse per le agenzie di viaggi

Buone notizie per le agenzie di viaggi dell’Emilia-Romagna. Su proposta dell’assessore Andrea Corsini, la Regione ha aumentato lo stanziamento per le agenzie di viaggi, portandolo a 1,85 milioni di euro. Inoltre il premio per i dettaglianti iscritti all’elenco 'Agenzie sicure in Emilia-Romagna' viene aumentata di ulteriori 500 euro.

“L’ulteriore incremento di risorse deriva dal fatto che le nostre aziende stanno soffrendo questa crisi storica più di ogni altro comparto - afferma il presidente della territoriale Fiavet Massimo Caravita (nella foto) -. Le speranze di una ripartenza nella stagione invernale sono pari a zero e le nostre agenzie sono praticamente in lockdown dal 23 febbraio 2020. Per questo motivo siamo compiaciuti dell’operato della Regione Emilia-Romagna e dell’Assessore Corsini e l’invito della Fiavet è quello di continuare il dialogo costruttivo di questi mesi e proseguire su questa strada, salvaguardando le nostre aziende e i nostri dipendenti, che - non mi stancherò mai di dirlo - rappresentano una risorsa strategica per il turismo regionale e nazionale. Ora chiediamo la certezza dei tempi di erogazione del contributo in modo tale da ristorare le nostre aziende il prima possibile".