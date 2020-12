Silvio Rebula nel team di brandsavetheworld

brandsavetheworld amplia la squadra con l’ingresso di un nome noto nel mondo del turismo: entra infatti nel team del virtual gin di consulenza strategica Silvio Rebula (nella foto), che si occuperà di progetti di business e communication advisor in Italia e all’estero.

Rebula ha lavorato in diverse aziende di primo piano del turismo, da Utat a Caleidoscopio, fino a Rallo Viaggi, gruppo Meridiano e Phone&Go.



“Nel 2019 ho avuto il privilegio di ospitare Silvio Rebula come relatore in occasione della prima edizione di Travel Hashtag, la conferenza-evento che racconta trend e visioni del turism - spiega Nicola Romanelli, fondatore di brandsavetheworld -. Da allora i nostri contatti si sono intensificati fino alla recente decisione di iniziare a collaborare su diversi fronti, tra cui proprio l’organizzazione della prossima edizione di Travel Hashtag nel cui team è presente anche l’altra colonna portante di brandsavetheworld, Silvia Perrella”.