Agenzia di viaggio chiusa per violazione delle norme anti-Covid

Può sembrare un controsenso, nel momento in cui le agenzie di viaggi italiane vivono nella disperata attesa dell’ingresso di un cliente. Eppure proprio un’adv è stata sanzionata per la violazione delle norme anti-Covid. Il locale, che opera anche come money transfer, è stato chiuso per 5 giorni, come riporta romatoday.it.

All’interno dell’agenzia sono state infatti trovate 4 persone che non rispettavano le norme contenute nell’ultimo Dpcm. Per loro, come riporta romatoday.it, è scattata la multa di 280 euro a testa. Inoltre la mancata esposizione della licenza commerciale ha comportato un’ulteriore multa da 308 euro per il titolare dell’agenzia.