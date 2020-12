Boom di prenotazioni nell'ultima settimana di novembre, il caso Travel Counsellors

Un po’ di fiducia unita a un po’ di speranza. Potrebbero essere questi i due elementi che hanno determinato l’improvvisa impennata delle prenotazioni di Travel Counsellors, il gruppo britannico specializzato in personal travel agent.

Secondo quanto riportato da TTG Media, la scorsa settimana l’azienda ha fatto registrare prenotazioni per quasi 6 milioni di sterline, con un picco da un milione nella sola giornata del 25 novembre. E la gran parte delle prenotazioni sono in ottica leisure.



Il dato appare particolarmente incoraggiante se paragonato allo stesso periodo dell’anno scorso: i 6 milioni rappresentano infatti il 70 per cento di quanto incassato nell’ultima settimana di novembre del 2019.



Quanto ai contenuti delle vendite, naturalmente tanto prodotto interno, molte richieste per le festività natalizie, ma anche le prime prenotazioni per la summer, con la convinzione che il vaccino ci farà mettere alle spalle questa situazione.