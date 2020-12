di Amina D'Addario

Come una Ota, ma con in più il punto di riferimento fisico dell’Italy Local Expert. Nasce da queste premesse Welcome to Italy, il sistema per la promozione dell’incoming frutto della collaborazione tra Welcome Travel e Portale Sardegna.

Prodotto nuovo

“Quello che abbiamo creato - ha spiegato l’ad di Welcome Travel Adriano Apicella in occasione della presentazione online del progetto -, è un prodotto che non esisteva negli scaffali delle agenzie di viaggi. La distribuzione ha sempre avuto la disponibilità dell’Italia balneare, noi, invece, siamo partiti dai singoli territori della Penisola per creare un prodotto fatto dalle agenzie che fanno incoming e distribuito dai loro stessi colleghi. Grazie a questo nuovo strumento i dettaglianti potranno trovare in un unico ambiente pacchetti, servizi singoli o esperienze”.



Gli Italy Local Expert

Online dal prossimo 7 dicembre, il nuovo sistema di prenotazione ruota attorno agli Italy Local Expert, imprenditori del settore incoming che, come ha indicato Massimiliano Cossu, ceo di Portale Sardegna “hanno il compito di mappare e inserire gli attrattori di ogni territorio all’interno del Magazzino Digitale”.



Le caratteristiche del prodotto

Ma con alcune differenze sostanziali rispetto ai portali già esistenti. “Welcome to Italy - ha precisato Cossu - è in grado di garantire il livello di personalizzazione delle Ota senza, però, perdere di vista la conoscenza del territorio e l’assistenza alla clientela che il modello tradizionale delle agenzie ha sempre garantito”.