Frigerio e Smartbox: accordo per i contenuti digitali di OpenCITYApp

Nuova partnership tra Frigerio Viaggi e Smartbox: nel mirino in questo caso entrano i contenuti digitali di OpenCITYApp, il format che nasce per accompagnare il viaggiatore in un'esplorazione dal vivo dei luoghi raccontati, attraverso un’esperienza immersiva.

“In questo momento così delicato come quello che tutti noi stiamo vivendo, ancor più il nostro settore - commenta Paola Frigerio (nella foto), leisure, marketing & network director Frigerio Viaggi -, credo che un prodotto digitale come i Walking Tour e le Avventure OpenCITY possa rivelarsi una soluzione alla portata di tutti i clienti e di tutte le tasche. Un modo per continuare ad offrire esperienze e attività, in attesa che si possa, speriamo al più presto, tornare a viaggiare non solo digitalmente, ma anche fisicamente”.



Due le linee di prodotto presenti nella app: i Walking Tour (“passeggiate e percorsi” tematici in compagnia di un autorevole esperto) e le Avventure (“sfide a colpi di enigmi” o “cacce al tesoro”, che trasformano il visitatore nel protagonista di un film, attraverso un format di gaming unico, con luoghi da scoprire ed enigmi da risolvere).