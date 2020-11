Un nuovo software gestionale per ottimizzare il lavoro di chi deve creare e gestire pacchetti turistici: si chiama Utiliqo la novità firmata dalla software house Wavecode, azienda nata nel mondo del tour operating.

La novità sarà presentata nel corso di un webinar organizzato da TTG Italia e in programma lunedì 30 novembre.



Il gestionale, spiega l'a.d. Marco Filippetti, "è un prodotto in Cloud e browser based in modo che gli adv possano usufruirne ovunque nel mondo e in qualunque momento: basta una connessione".



Oltre all'interfaccia intuitiva e alla facile usabilità, Utiliqo si adatta "a tutte le possibili integrazioni con i gestionali amministrativi che normalmente usano le adv perché è studiato per lavorare sull'efficienza dell'operatore che deve inserire la pratica, facendogli risparmiare tempo". O. D.