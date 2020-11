Welcome Travel, 40 tappe virtuali per WE MEET: “Non possiamo fermarci”

Saranno 40 le tappe virtuali nelle quali di articolerà il roadshow di Welcome Travel WE MEET, partito in questi giorni. “Non possiamo fermarci a causa del Covid – dichiara l’amministratore delegato Adriano Apicella (nella foto) –; il network si nutre di riflessioni, considerazioni e proposte che vengono dalla rete. I We Meet, nella nuova formula web edition, sono dunque un’importante occasione di confronto che ci consente di superare le restrizioni che stanno condizionando le nostre vite”.

Focus degli incontri l’analisi dello scenario attuale e delle prospettive future, oltre a un confronto diretto per meglio recepire le necessità delle agenzie del network e rispondere con nuove attività e servizi opportunamente tarati sul momento e sulle esigenze espresse dalle agenzie stesse.



L’organizzazione dei partecipanti per ogni tappa è stata affidata agli area manager Welcome Travel che hanno selezionato gruppi di agenti della medesima area territoriale, che possibilmente affrontano problematiche simili.



Nel corso degli incontri, della durata di circa un’ora e mezza, viene dato quindi ampio spazio all’ascolto delle agenzie proprio per accogliere nuovi contributi e spunti per sviluppare nuove strategie, in un'ottica di continuo miglioramento ed evoluzione del network.