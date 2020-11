Frigerio lancia i viaggi in scatola

Si chiama ‘Travels in a box’ ed è l’ultima idea di casa Frigerio. In vista del Natale 2020 il gruppo ha lanciato una nuova iniziativa: un’idea regalo sia per i clienti individuali sia per le aziende.

“Travels in a box nasce da un’idea semplice e quasi impossibile da realizzare - spiega Paola Frigerio (nella foto), leisure, marketing & network director Frigerio Viaggi -: mettere in scatola la magia di un viaggio, le sue immagini, i suoi racconti, le sue avventure e addirittura i suoi sapori, per riuscire a regalare a chi la riceve emozioni, divertimento, bellezza e svago, anche durante questi tempi non facili”



Le Travels in a box includono 1 codice per accedere ai contenuti digitali OpenCITY App per visitare Milano.



Nelle box l’utente può trovare anche mappe tematiche e prodotti enogastronomici.