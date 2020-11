Salta il Natale a Disneyland Paris: il parco riaprirà nel mese di febbraio

di Oriana Davini

"Speravamo di poter aprire Disneyland Paris durante le vacanze di Natale, dal 19 dicembre al 3 gennaio. Purtroppo, gli ultimi annunci del governo non lo permettono".

Con questo messaggio pubblicato sul proprio sito e sugli account social, Disneyland Paris annuncia ufficialmente la resa: salta la stagione natalizia, una delle principali per il parco parigino, perché la situazione attuale non permette la riapertura in piena sicurezza.



Parchi e hotel, prosegue il messaggio, "rimarranno chiusi fino al 12 febbraio. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto di nuovo quando riapriremo".



Per far fronte alla situazione, Disneyland Paris ha cambiato temporaneamente la propria politica di cancellazione: chi avesse già prenotato per una delle date incluse nel periodo di chiusura può posticipare il viaggio oppure annullare e ricevere il rimborso integrale.



Chi avesse acquistato solo il biglietto di ingresso al parco avrà diritto al rimborso dell'intera cifra spesa mentre i titolari di pass annuale potranno avere un prolungamento pari al numero di giorni di chiusura del parco.