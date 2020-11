Check-in digitale nelle case vacanza, nasce l'app Welcomeasy

Velocizzare l’accoglienza all’interno della propria struttura, risparmiando tempo e presentandosi al cliente al massimo della propria efficienza. Sono questi i vantaggi che Welcomeasy offre all’host che affitta la propria casa vacanze. L’app permette al proprietario di acquisire i documenti degli ospiti attraverso lo smartphone e secondo il ceo di Welcomeasy Paolo Zennaro rappresenta “la soluzione più veloce sul mercato per fare check-in”.

Saper gestire ogni fase del soggiorno

“Dobbiamo sempre ricordarci - ha detto durante il suo intervento a YOUnite, la conferenza digitale dell’extralberghiero - che l’ospitalità non si riferisce solo alla permanenza in struttura, ma comprende tutta una serie di fasi importantissime: prenotazione, check-in, soggiorno, check-out, fino a quando l’ospite riparte. Il nostro lavoro è perfetto soltanto se siamo in grado di gestire al meglio ognuno di questi momenti, nessuno escluso”.



Mediamente, ha aggiunto, il check-in manuale di una famiglia composta da tre persone porta via al gestore dell’appartamento quasi un’ora di tempo, 55 minuti per la precisione. “Oltre a questo - ha sottolineato Zennaro - la possibilità di commettere errori durante la trascrizione dei dati di un ospite straniero può trasformarsi in una comunicazione errata al portale della Questura e, di conseguenza, far scattare sanzioni amministrative e addirittura penali”.



Tempi dimezzati e zero errori

Digitalizzando il check-in il tempo necessario viene dimezzato, ma si azzerano anche i rischi di sanzioni perché un’acquisizione digitale dei dati (tramite Ocr o scansione del codice Mrz dei documenti) riduce al minimo le possibilità di errore: “Tutto questo - conclude il manager - può fare una differenza immensa per un piccolo proprietario o un property manager”.