eDreams, secondo trimestre in recupero

Recupera terreno il secondo trimestre di eDreams Odigeo. La società chiude il periodo con un margine sui ricavi peri a 34,4 milioni di euro, con un calo anno su anno del 75% ma raddoppiando gli ultimi del primo trimestre.

Ancora meglio per l’utile marginale, che risulta pari a 11,5 milioni, ovvero 10 volte l’indicatore del primo trimestre.



L’utile netto rettificato segna un -19,3 milioni di euro.



Per quanto riguarda le prenotazioni, quelle effettuate da dispositivi mobile sono salite al 57% del totale, rispetto al 45% dello stesso periodo del precedente esercizio.



Cresce anche il numero di abbonati Prime, che passa a 664mila, con un +71% rispetto all’anno fiscale 2020.



eDreams sottolinea inoltre che, vista l’instabilità della situazione, non vengono fatte previsioni per l’esercizio in corso.