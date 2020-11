Dal Governo i fondi per hotel e attività: quando fare richiesta

Il nuovo contributo a fondo perduto stanziato dal Governo non è sempre automatico. In effetti il meccanismo, che incrocia tra loro codici Ateco e colore delle zone italiane, non esclude che per alcune tipologie di impresa sia comunque necessario presentare domanda all’Agenzia delle Entrate per via telematica.

Le attività che devono fare domanda

Innanzitutto ci sono tutte le attività che, per un motivo o per l’altro, non hanno ricevuto il primo fondo perduto da 6,5 miliardi previsto dal decreto Rilancio (Dl 34/2020) e ora hanno diritto al nuovo aiuto da 2,5 miliardi del Dl Ristori (Dl 137), già ritoccato dal Ristori-bis (Dl 149).



Questo gruppo, spiega ilsole24ore.com, include anche chi non aveva richiesto il primo aiuto o chi se lo era visto rifiutato a causa di un errore nella presentazione della domanda. Oltre a loro ci sono le imprese che alla data del 30 aprile tecnicamente non esistevano ancora perché aperte aperte in seguito, ma anche quelle che hanno rilevato aziende già esistenti.



I decreti ristori prevedono inoltre un incremento del 50% del contributo per gli alberghi in zona rossa e arancione, oltre che per bar, gelaterie e pasticcerie. Un aumento che, tra l’altro, potrebbe implicare la necessità di conguagli da parte delle Entrate mano a mano che le regioni dovessero passare in zone di maggior gravità.



Per quanto riguarda, invece, le attività nei centri storici delle 29 città turistiche, è previsto un altro contributo a fondo perduto che prende come punto di riferimento il calo dei ricavi di giugno. In questo caso le domande possono già essere inviate all'Agenzia delle Entrate.