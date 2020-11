Turismo extralberghiero: nasce Otex, il primo Osservatorio del settore

Si chiama Otex ed è il primo osservatorio sul turismo residenziale extralberghiero in Italia. Promosso da Property Managers Italia - associazione nazionale che rappresenta quasi un migliaio di aziende che operano nel settore - e da Full Price, l’agenzia specializzata in gestione dinamica delle tariffe degli appartamenti per le locazioni brevi, ha lo scopo di dare una visione completa del fenomeno in un momento di crisi profonda per il settore. "analizzando il mercato - afferma Stefano Bettanin, presidente di Property Managers Italia (nella foto) - per far capire realmente la portata del turismo innovativo e residenziale sull'economia italiana, evidenziando quanto questo settore sia stato colpito nella crisi Covid, ma quanto rappresenti allo stesso tempo un'opportunità per tutto il sistema Italia".

Il bilancio della crisi

I primi dati elaborati, inutile dirlo, sono esplicativi del momento di forte difficoltà del comparto: il giro d’affari si è infatti ridotto, con perdite fra il -65% e il -73% nelle principali città italiane, nel mese di settembre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. “Una perdita media simile a questa di settembre - spiega Marco Nicosia, fondatore di Full Price e data analyst di Otex - la registriamo anche nei mesi da aprile a giugno di quest’anno. Dalla fine di luglio e per tutto agosto la perdita è stata minore, ma dopo siamo sprofondati di nuovo nel trend che ci portiamo dietro dall’inizio della pandemia”.