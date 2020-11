Vendere tour ed esperienze online: arriva la nuova piattaforma b2b bookingkit Reach

Una nuova piattaforma di vendita b2b per tour ed esperienze: si chiama bookingkit Reach la new entry lanciata da bookinkit, società che offre soluzioni di digitalizzazioni per tour e attività.

Grazie alla novità, ogni rivenditore può accedere, prenotare e vendere tutte le esperienze offerte, stampando direttamente i biglietti: l'intero processo includerà presto anche il pagamento, la fatturazione e la relativa documentazione, tutto in modo automatizzato.



"Un normale processo di prenotazione presso la reception dell'hotel o altri partner richiede al massimo 30 secondi con bookingkit Reach - spiega Gianmarco Pappalardo, country manager Italia di bookingkit -. Questo riduce il tempo necessario per i rivenditori di circa il 90% e consente ai rivenditori di guadagnare più commissioni sulle vendite". O. D.