di Remo Vangelista

Luca Caraffini in un colpo solo ha guadagnato 1000 punti nella classifica tra le testate del comparto turistico.

Con un semplice post su Facebook ha spiegato che, “ noi del settore turistico sono mesi che ci lamentiamo giustamente della nostra situazione, dei pochi aiuti avuti fino ad ora e dei divieti che ci stanno impedendo oggi qualsiasi ripartenza. Ma ci siamo dimenticati di mostrare la nostra vicinanza anche ai giornali e ai loro impiegati, ovviamente a quelli del settore turistico. Ci sono sempre serviti per fare conoscere i nostri progetti, per informarci e per avere tutte le novità del nostro settore. Credo che con la poca pubblicità che oggi riescono a recuperare di certo avranno anche loro una difficoltà non indifferente a restare operativi. Speriamo vi siano anche per loro aiuti concreti. Un ringraziamento per quanto fatto per tutti noi fino ad ora”.



Alt, stop, fermatevi subito. Prima che parta la sarabanda dei fenomeni sempre pronti a commentare, ci preme sottolineare che Luca Caraffini non fa parte della categoria dei manager ruffiani.



Quelli che chiedono spazi e interviste. Quelli che diventano i tuoi migliori amici per il tempo dell’intervista. E poi spariscono per mesi.



Caraffini da Mantova può piacere o meno, ma non fa mai pressing sui giornali. Parlo per TTG Italia ovviamente, ma credo che non faccia parte della schiera degli amici del quarto d’ora.



Ieri dopo aver incassato il plauso di molti giornalisti del comparto turistico ha aggiunto: "Senza di voi non sapremmo e non saremmo informati su una marea di info, notizie e novità del nostro settore”. Ecco bravo, informazione e notizie. Suona così bene…