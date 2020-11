Flexcation: il nuovo trend per i viaggi del 2021

di Oriana Davini

Unire vacanze, smart working e all'occorrenza anche didattica a distanza: in una sola parola Flexcation, ovvero il trend che guiderà le prenotazioni di viaggio almeno per tutto il 2021.

Ne abbiamo già visti gli effetti durante l'estate, quando l'esigenza di distanziamento e telelavoro ha guidato le scelte. E secondo la prima edizione del Travel Trend Report di Vrbo, sarà un fattore chiave ancora per molti mesi: lo conferma il 78% delle 8mila famiglie intervistate, che valutano positivamente questo genere di vacanza, tanto che la metà vorrebbe ripetere l'esperienza.



I dati sono confortanti anche per l'industria dei viaggi: la Flexcation, infatti, fa aumentare la durata media del soggiorno.



Tra i trend che guideranno i viaggi futuri, inoltre, oltre alla sicurezza, ci sarà la voglia di intraprendere il viaggio sognato prima che arrivasse il lockdown, un aumento della voglia di avventura e spazi aperti, incluse attività open air come trekking, sci e pesca.