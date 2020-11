Abta: prenotazioni cancellate per l’incertezza sui corridoi di viaggio aperti

Come indicato da Abta, 9 vacanze su 10 sono state cancellate o modificate in luglio e agosto nonostante l'apertura dei corridoi di viaggio.

A causa delle restrizioni di viaggio e delle misure di blocco, i membri dell’associazione prevedono di terminare l'anno con un calo del 93% rispetto al 2019. Come segnalato da Travelmole, un sondaggio condotto alla fine di ottobre ha rivelato che un terzo delle aziende aderenti non ha ripreso le operazioni dopo il blocco in tutto il Regno Unito all'inizio dell'anno. A seguito delle restrizioni sui viaggi, Abta ha stimato che i licenziamenti siano quasi raddoppiati negli ultimi tre mesi con 164mila persone che hanno perso il lavoro o rischiano di essere licenziate rispetto alle 90mila di agosto.



L'associazione ha rinnovato le sue richieste di supporto all'industria da parte del Governo e di misure per garantire "un rapido ritorno ai viaggi" e aumentare la fiducia dei consumatori.

E se la notizia di un possibile vaccino Covid-19 contribuirà in qualche modo a ripristinare la fiducia dei consumatori nella prenotazione di viaggi futuri, le aziende di viaggio hanno bisogno di aiuto adesso.



"In base alle misure adottate dal Governo, settori come i viaggi scolastici e le crociere sono bloccati del tutto, mentre altri sono a malapena in grado di operare poiché le destinazioni che erano aperte attraverso i corridoi di viaggio lo sono state solo per brevi periodi di tempo. Alcuni settori, come vacanze invernali e viaggi a lungo raggio, non hanno destinazioni aperte".



Tuttavia, Abta ha affermato che c'erano segni di ripresa. Le prenotazioni per l'estate 2021 sono al 45% rispetto al livello normalmente previsto in questo periodo dell'anno. L'amministratore delegato Mark Tanzer ha dichiarato: "L'industria dei viaggi non ha avuto possibilità significative di ripresa: le prenotazioni non arrivano e le cancellazioni sono frequenti poiché le destinazioni si spostano continuamente dentro e fuori dalla lista dei corridoi di viaggio concessi. Abbiamo bisogno che il Governo intervenga e sostenga l'industria ora - come ha fatto per altri settori - in modo che l'industria sia pronta a sostenere la ripresa economica più ampia del Regno Unito".